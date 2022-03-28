НОВЫЙ РЫНОК. При проведении закупок АО «Газпром закупки» не будет размещать информацию о них в открытом доступе, включая ЕИС, способом «закрытых маркетинговых исследований».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 301 сообщаем, что Компании Группы Газпром, на которых распространяется действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых иностранными государствами введены санкции и меры ограничительного характера, проводят закупки товаров, работ и услуг способом «закрытые маркетинговые исследования» без размещения сведений в единой информационной системе (ЕИС) в соответствии с пунктом 15.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром. При проведении закупок для указанных заказчиков АО «Газпром закупки» не будет размещать информацию о них в открытом доступе, включая ЕИС. Публикация сведений и документации о закупке будет производиться в закрытой части ЭТП ГПБ в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ (секция «Закупки ГК «Газпром»). Приглашения к участию в таких закрытых закупках направляются лицам, аккредитованным на ЭТП ГПБ, посредством открытия им соответствующего доступа к указанным документам. При подготовке заявок для участия в закрытых маркетинговых исследованиях, обращайте внимание на условия закупочной документации.

АО "Газпром закупки", 28 марта

https://www.tek-all.ru/news/id8550-ao-gazprom-zakupki-ogranichivaet-informatsiu-dlya-otkritogo-dostupa/



