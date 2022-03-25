НОВЫЙ РЫНОК. В Тюмени представители Дирекций капитального строительства ГК «Росводоканал» встретились c поставщиками для формирования новых цепочек поставок

Встреча была организована в рамках реализации мероприятий по формированию новых цепочек поставок для обеспечения модернизации коммунального фонда, находящегося в ведении Росводоканала. Участникам совещания была представлена презентация о ПОЛИПАСТИКе и выпускаемых компанией трубопроводных системах и технических решениях из полимеров, а также широком спектре инжиниринговых сервисов и услуг для строительства и реконструкции коммунальных сетей. В ходе презентации представители коммунальных предприятий получили дополнительную информацию от экспертов компании обо всех видах полимерной трубной продукции, а также о выпускаемых полимерных колодцах, очистных сооружениях поверхностного стока и резервуарах различного назначения, системах для защиты кабеля и технологиях бестраншейного восстановления трубопроводов, в частности об инновационном ПВХ-профиле СПИРАТЕХ для спирально-навивного восстановления трубопроводов.

Сегодня Росводоканал – один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения и водоотведения. В 2021 году он инвестировал в модернизацию инфраструктуры ВиВ более 6,3 млрд рублей. В условиях введения санкций со стороны Запада и примкнувших к нему стран, а также затруднения импорта Росводоканал еще более нацелен на расширение сотрудничества с отечественными производителями, чтобы в полной мере выполнить поставленные задачи по обновлению трубопроводных систем.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, 23 марта, в сокращении



