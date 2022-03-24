КРЕПЕЖ. Поставщики и производители крепежа обсудят вопросы локализации производства на НЕКОММЕРЧЕСКОЙ клубной встрече

Эта встреча участников крепёжного рынка намечена на 6 апреля. Начало встречи 14:00. Формат встречи: гибридный. Очная встреча состоится в Санкт-Петербурге (площадка будет выбрана по количеству участников) + формат он-лайн участия.
Вечерняя программа: встреча в одном из баров Санкт-Петербурга для продолжения общения в неформальном формате.
Цель встречи:
1. Обменяться видением ситуации
2. Постараться найти взаимовыгодные пути (возможные условия, товарные группы, качество, объемы и в том числе минимально интересные объемы для производства) для локализации производства
3. Стимулировать дальнейшие обсуждения и взаимодействие между участниками встречи
Организатор встречи: крепежный клуб (клуб поставщиков крепежа).
Контакты: Александр Осташев +7 921 368-64-00, Вячеслав Тарасов +7 985 447-77-78 (взносы не требуются – проект некоммерческий).
http://www.fastinfo.ru/news1/prodavcy_i_proizvoditeli_krepezha_obsudyat_voprosy_lokalizacii_proizvodstva_na_svoej_klubnoj_vstreche/