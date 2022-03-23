КРЕПЕЖ. Директор завода «Техмаш» (Ростовская область) считает, что у нас в стране не производят элементарных болтов и гаек

В ответ на вопрос, как работается в сегодняшних условиях, директор шахтинского завода «Техмаш» Тенгиз Хиникадзе не стал скрывать проблем: Сколько было разговоров про импортзамещение. А сейчас, в условиях санкций, оказалось, что в стране не производят элементарных вещей - болтов, гаек, подшипников. Конечно, всё это делают в Китае, но это совсем другая логистика и другие цены. И вот ещё с чем столкнулись. На импортные комплектующие с падением рубля цены подскочили на 100 %, а отечественные самые простые детали подорожали на 200 % . Завод «Техмаш» работает в Шахтах с 2004 года. Производит сельскохозяйственную почвообрабатывающую технику, конвейеры, транспортёры, элеваторное оборудование, металлоконструкции, трубопрокат. До последнего времени активно работал с европейскими поставщиками комплектующих.

Источник: информационный портал г. Шахты, 22 марта, ЖУРНАЛ КРЕПЕЖ...