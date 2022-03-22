НОВЫЙ СПРАВОЧНИК. Вышла в свет четвертая заключительная книга серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС» (900 аварий во всем мире)

Представляем четвертую книгу серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС.» Организация эксплуатации станций и требования к персоналу. Анализ аварий, инцидентов и отклонений из-за ошибок персонала. Мероприятия по предотвращению ошибок персонала. В четвертой, заключительной книге серии изложены аспекты практического влияния человеческого фактора на отказы элементов АЭС. Рассмотрены основные правила обеспечения эксплуатации станций, их сооружений и оборудования и требования к действиям персонала. Проведен анализ сформированной базы из более чем 950 аварий, инцидентов и отклонений на АЭС мира, во взаимосвязи с событиями, связанными с ошибками персонала. Приведено по результатам анализа свыше 100 конкретных и типичных примеров описаний аварий, инцидентов и отклонений. Освещены вопросы управления отказами элементов из-за ошибок персонала посредством упреждающих действий в виде программ повышения качества, обмена опытом, результативного обучения и повышения квалификации операторов, инженеров и техников на станциях. Заказать книгу можно на сайте НПО «ГАКС-Армсервис» по ссылке.

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