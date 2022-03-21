Челябинский завод СКТ (Современные Кузнечные Технологии, ПГ «КОНАР») получил лицензию Ростехнадзора на право производства и поставки оборудования для АЭС

Для предприятия это второй отраслевой сертификат. Первым было получено свидетельство Российского морского регистра судоходства о признании СКТ в качестве изготовителя поковок для судового машиностроения. Процедура лицензирования в Ростехнадзоре длилась в течение года. За данный период времени был собран и представлен пакет документов, проведены необходимые согласования, состоялся выездной аудит инспекторов Ростехнадзора. Также были реализованы процедуры государственного рассмотрения, оформления. Теперь СКТ может заявлять о себе как изготовителе оборудования для атомных электростанций по всей России. Полученный сертификат действует до 2035 года. Он является важной контрольной точкой, позволяющей предприятию выпускать продукцию по отраслевым стандартам с подтверждением качества по самым высоким требованиям.

«С момента открытия завода в декабре 2020 года это уже наш второй опыт получения государственного подтверждения компетенций «СКТ». Лицензия на право изготовления оборудования для ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, веществ, отходов – важнейший документ, который открывает перед производством новые перспективы. Охват рынка поковок становится больше. Мы получили официальное заключение Ростехнадзора, что наше предприятие способно изготавливать поковки любой сложности с любыми характеристиками по задачам заказчика. Лицензия подтверждает, что «СКТ» соответствует всем требованиям атомной отрасли: имеет полный комплекс необходимого оборудования, владеет технологиями, соответствующими современным нормам по качеству, технологической подготовке и способно реализовывать самые сложные проекты», – пояснил начальник службы качества ООО «СКТ» Илья Гурин.

Сайт ПГ КОНАР, 18 марта