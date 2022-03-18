НЕФТЕГАЗ. Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс.

Новый
состав Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" НА 17 марта:
Равиль Маганов - Председатель
Виктор Блажеев -Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»,Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Вагит Алекперов -Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Борис Порфирьев -Заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли
Павел Теплухин -Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс»
Любовь Хоба -Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o.
Леонид Федун -Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»
Сергей Шаталов -Внештатный советник по налоговой политике Министерства финансов РФ
https://www.tek-all.ru/news/id8521-v-pao-lukoyl-polnostu-importozamestili-sovet-direktorov/, 17 марта