Проведена пездка местных интернет-блогеров на Томский электромеханический завод имени Вахрушева (ТЭМЗ). (Артисты, блогеры, школьники... кто еще отвлекает рабочих?)

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, экскурсия была организована по инициативе союза «Межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области» и при участии департамента промышленности и энергетики администрации региона. Молодые люди осмотрели производственные мощности и ознакомились с выпуском продукции. В настоящее время на базе ТЭМЗа создано современное высокотехнологичное производство импортозамещающей продукции — антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов к ним. Предприятие имеет полный технологический цикл проектирования и производства от литья до готовой продукции. Механообработка и диагностика деталей и узлов осуществляется на современном оборудовании мирового уровня. На заводе работают собственные лаборатории контроля качества на всех стадиях производства. Томский электромеханический завод изготавливает промышленную трубопроводную арматуру, взрывозащищенные интеллектуальные электроприводы, автономные энергетические комплексы.

Сайт ТЭМЗ, 15 марта



