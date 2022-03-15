Завод «Амурсталь» перевел закупки на B2B-Center и провел интеграцию ERP-системы с электронной торговой площадкой

С помощью площадки компания планирует создавать равные конкурентные условия для поставщиков, получать рыночные предложения и обеспечивать оптимальные закупочные цены. Сотрудничество с B2B-Center началось в 2021 году, уже состоялось 396 закупок на общую сумму более 277 млн руб. «При переходе на площадку для нас было важно, чтобы большое количество поставщиков по основной номенклатуре закупок нашего завода работало в системе. Кроме того, мы стремимся автоматизировать

процессы и повышать эффективность и удобство закупочного процесса. Поэтому совместно с B2B-Center мы настроили интеграцию площадки с нашей ERP-системой. Необходимая информация в корректном формате автоматически передаётся в 1С», — прокомментировал Михаил Титов, директор по закупкам ООО «Амурсталь».

«Амурсталь» закупает широкий спектр номенклатуры: минеральные сырьевые материалы для выплавки стали, широкий спектр электрического, механического оборудования и запасных частей, автомобильную, специальную технику и запасные части к ним, вспомогательные материалы (масла, резинотехнические изделия, металлопрокат), компьютерную технику и комплектующие, промышленные услуги и строительно-монтажные работы.

Письмо в ТПА, 14 марта