Экспорт в Россию из Китая за два месяца вырос на 41,5%

По многим технологиям КНР вполне может заместить западные страны. Китай уже обогнал США в телекоммуникационных технологиях, а в AI, EV, робототехнике, логистике, промышленном IoT и прочем ничуть не уступает. На конец 2020 года в Китае установлено 720 000 вышек 5G, в США или России — лишь десятки. Здесь он уже занял лидирующую позицию, а в робототехнике Китай не уступает развитым странам. С середины 2010-х годов для Китая одной из важнейших задач стратегии технологического развития страны было снижение зависимости от западных технологий. Однако КНР все еще не до конца провела свою программу по замещению иностранных технологий и крайне зависима от западной интеллектуальной собственности, поставок комплектующих и разработок европейских и американских компаний. Если США и их союзники будут настаивать на введении более жестких санкций, Пекин может столкнуться с трудностями в поддержании баланса. Торговая зависимость от Китая будет возрастать, особенно в части поставок сырья, технологий, тех же самых комплектующих для автомобилей и полупроводников. Импорт каких-то технологий мы сможем восполнить в краткосрочной перспективе, какие-то заместить сразу не получится.

Источник: Forbes, 12 марта



