СУДЫ. АРМЗАВОДЫ. Арбитражный суд Башкирии прекратил дело о банкротстве ООО «Торговый дом Благовещенского арматурного завода — Москва». Завод Армагус - банкрот с декабря 2021 года

Год назад Башкирское отделение Сбербанка подало иск о признании уфимской компании несостоятельной из-за наличия задолженности в 125,1 млн рублей. Суд назвал претензии кредитной организации необоснованными. Как следует из материалов дела, в 2017 и 2018 годах компания «Армагус» из города Гусь-Хрустального (подконтрольна уфимскому ООО «Русобъединение») открыла в Сбербанке возобновляемую кредитную линию. Уфимский «Торговый дом Благовещенского арматурного завода — Москва» стал поручителем по кредитам. Когда заемщик перестал платить, Сбербанк обратился в суд с иском к АО «Армагус», связанным с ним лицам и компаниям, а также к «Торговому дому» как поручителю. В 2019 году стороны заключили мировое соглашение, которое должники перестали выполнять уже через три месяца. Задолженность составила 125,1 млн рублей. Тогда Сбербанк обратился в суд повторно. В мае 2021 года банк передал право требования долга по цессии уфимской предпринимательнице Элеоноре Ариткуловой. Суд предложил ей обозначить свое участие в деле, но она отказалась. В связи с этим суд счел, что у банка больше нет права требовать возврата долга. «Доказательства наличия у ООО "Торговый дом Благовещенского арматурного завода — Москва” задолженности перед банком на дату рассмотрения судом обоснованности заявления ПАО "Сбербанк России” в лице Башкирского отделения о признании должника банкротом, отсутствуют. Доказательства, подтверждающие наличие задолженности перед ПАО "Сбербанк России”, не представлены. Суд признает заявленные требования необоснованными», — говорится в решении Арбитража. По данным «СПАРК Интерфакс», компания «Торговый дом Благовещенского арматурного завода — Москва» зарегистрирована в Уфе в 2009 году и занимается оптовой торговлей строительными материалами. Владельцем организации является Вагиф Мустафаев. Выручка компании в 2020 году составила 6,4 млн рублей, а чистая прибыль — 56 тыс. рублей. Компания не связана совладельцами или общими активами с АО «Благовещенский арматурный завод» — крупным производителем металлопроката в Башкирии. АО «Армагус» зарегистрировано во Владимирской области в 1992 году. В декабре 2021 года компания признана банкротом. Она занималась производством арматуры. Организация через уфимское ООО «Русобъединение» подконтрольна Омару, Ляметулаху и Рамидину Рамазановым.

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