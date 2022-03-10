ТМК В НОВОМ СПИСКЕ САНКЦИЙ ЕС С 9 МАРТА

Евросоюз опубликовал новый список санкционных мер, в котором оказался председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Эксперты трубного рынка отмечают, что под санкции попал не только сам Дмитрий Пумпянский, но и его сын Александр Пумпянский, член совета директоров Трубной металлургической компании, председатель совета директоров группы «Синара». Под санкции попала Галина Пумпянская, жена Дмитрия Пумпянского.

ПАО "Трубная металлургическая компания" Генеральный директор Корытько Игорь Валерьевич

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