В конце февраля специалисты компании «Хавле» провели семинар по трубопроводной арматуре в г. Шымкент (Казахстан).

В мероприятии приняли участие руководство и работники водоканала ТОО «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ-МАРКЕТИНГ», а также сотрудники проектных институтов г Шымкент. На встрече коллеги поговорили о современной запорной арматуре, системах для соединения труб из различных материалов и присоединении к ним арматуры. Важной темой обсуждения стал разговор о методах обеспечения безопасности населения и экономии затрат на строительство и эксплуатацию сетей при применении бесколодезного монтажа и повышении пожарной безопасности при использовании гидрантов DUO-GOST.

Сайт ХАВЛЕ, 3 марта