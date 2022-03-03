В феврале в ГУП «ТЭК СПб» стартовал пилотный проект по опытной эксплуатации дискового затвора DN100 с «интеллектуальным» электроприводом производства АО «Армалит».

Проект был запущен в работу на основании достигнутой договоренности о применении трубопроводной арматуры на объекте топливно-энергетического комплекса. Специалисты конструкторского бюро по электроприводам и сотрудники участка испытаний электрооборудования АО «Армалит» осуществили шефмонтаж дискового затвора DN100 с «интеллектуальным» электроприводом неполнооборотным ЭПН-С-125/250-250-0,25-30-400 IP67 АНШУ.654139.007 ТУ собственного производства на системе трубопроводов одной из котельных заказчика, расположенной на улице Предпортовой. В настоящий момент для проверки характеристик в течение первых трех недель устройство работает в режиме местного управления (посредством пульта, расположенного на блоке управления электроприводом) и проходит испытания на соответствие требуемой стабильности регулирования параметров проводимой среды. Затем дисковый затвор будет переведен в режим дистанционного управления для автоматического поддержания заданных значений параметров проводимой среды по командам от системы управления котельной. В режиме опытной эксплуатации он будет находиться несколько месяцев. После получения результатов объектовых испытаний работы устройства будет принято решение о возможности применения арматуры и «интеллектуальных» электроприводов производства АО «Армалит» на объектах ГУП «ТЭК СПб» на постоянной основе.

АО Армалит, 2 марта