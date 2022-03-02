1 марта опубликован новый рейтинг производителей трубной продукции (трубы и муфты) для нефтегазового комплекса по опросу потребителей.

Опрос проводился в номинациях: НКТ (НКТВ), Обсадные трубы (бесшовные), Обсадные трубы (электросварные), Нефтегазопроводные трубы (бесшовные), Трубы нефтегазопроводные (электросварные), Бурильные трубы, Муфты для НКТ и обсадных труб, Услуги по нанесению антикоррозионного покрытия на трубы НГП, Услуги по нанесению антикоррозионного покрытия для защиты труб НКТ. Основная задача Рейтинга поставщиков ТЭК – выявить лучших производителей продукции и услуг путем прямого опроса крупнейших компаний-потребителей. Рейтинг содействует развитию информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК. Отличительная особенность Рейтинга – прямой опрос потребителей. Итоговая оценка выставляется на основе официальных ответов крупнейших компаний-заказчиков, без каких-либо специально подобранных жюри. Все это сводит к минимуму роль субъективного фактора в оценке поставщиков.

Facebook 2 марта

