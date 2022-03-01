ТУЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ АЭС ИНДИИ И ТУРЦИИ

Изготовлены и подготовлены к отгрузке очередные партии электроприводов для АЭС АККУЮ (Турция), а также для строящихся энергоблоков по российским проектам АЭС Куданкулам (Индия). Отгрузка ведется в адрес арматурных предприятий , такие как «Энергопоток», «Курганспецарматура», АО «Завод «Знамя труда»» и другие). Подготовленная продукция успешна прошла серию инспекций со стороны уполномоченных организаций ВО «Безопасность», АО ВПО «ЗАЭС», а также представителей заказчика «NPCIL» (Nuclear Power Corporation of India Limited). По проектам строительства АЭС АККУЮ, АЭС Куданкулам ведутся поставки как традиционной серии электроприводов для АЭС (ТУ 3791-006-05749406-2000), так и новой серии атомных электроприводов ЭП4 (ТУ 3791-004-70780838-2007).

27 февраля