В Татарстане инвестируют в создание новых производств, в том числе в предприятия по производству крепежа. Сумма - почти 20 млн рублей.

Проекты четырёх новых резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане одобрены на заседании под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра экономики региона Мидхата Шагиахметова в Кабинете министров РТ 21 февраля. В ТОСЭР «Набережные Челны» компания «ЗМК Металлист» развернёт производство сэндвич-панелей и металлоконструкций. Ещё три проекта будут реализованы в ТОСЭР

«Менделеевск». Так, «Пенопласт-М» планирует создать производство пенопласта различных марок. Компания «Реновация-22» построит завод по производству товарного бетона и строительных изделий из него. Компания «Стилк» займётся производством крепёжных изделий, проект оценивается в 18,7 млн рублей. Суммарно инвесторы вложат около 160 млн рублей и создадут свыше 100 рабочих мест.