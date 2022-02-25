КРЕПЕЖ: трагедия в Климовске (МО) - не выдержали крепления

В Московской области в Климовске произошёл трагический инцидент, в результате которого погибли двое рабочих – их снесло с крыши лавиной снега, который они убирали. Как рассказал коллега погибших, они работали с полным соблюдением требований безопасности, были пристегнуты на специальные страховочные системы, однако это не помогло – снежная масса толщиной в полметра вырвала из крыши крепления, и мужчины упали на землю с высоты пятиэтажного дома. ЧП произошло около двух часов дня 18 февраля, рабочая бригада в составе трёх человек работала на крыше, их коллега находился внизу. Именно он вызвал скорую помощь сразу после трагедии, но, к сожалению, выжить удалось лишь одному из троих рабочих – он с тяжелейшими травмами находится в реанимации, медики делают все, чтобы спасти его жизнь. Ещё один пострадавший скончался на месте в течение пяти минут, другой умер уже в машине скорой помощи.

