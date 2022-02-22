КРЕПЕЖ. АРСС (стальное строительство) проведёт вебинар по теме несущей способности многоболтовых соединений

В марте и апреле 2022 года Ассоциация развития стального строительства (АРСС) проведёт шесть вебинаров, которые будут посвящены состоянию рынка, работе со специализированными программами и техническим нюансам работы с металлом.

30 марта в 11:00 МСК состоится вебинар «Действительная несущая способность болтовых соединений, работающих на срез, из сталей высокой прочности с учётом испытаний многоболтовых соединений». Выступающий - Павел Викторович Нахвальнов, старший научный сотрудник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Расписание вебинаров АРСС вы можете найти на сайте ассоциации в разделе "События". Все вебинары и другие онлайн-мероприятия АРСС доступны на Youtube-канале Ассоциации.

Сайт КРЕПЕЖ, 21 февраля