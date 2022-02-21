НТЦ ТМК стал площадкой совещания ПАО «Газпром» о применении инновационных решений при производстве трубной продукции (трубы и СДТ).

В мероприятии приняли участие представители профильных подразделений «Газпрома» и дочерних обществ компании, ТМК, Объединенной металлургической компании (ОМК), «Северстали» и Загорского трубного завода (ЗТЗ). Трубные компании презентовали свои разработки для перспективных проектов «Газпрома». Участники совещания также обсудили актуальные вопросы взаимодействия. ТМК представила участникам совещания возможности своего Научно-технического центра, в котором реализован полный цикл создания инновационной трубной продукции – от исследований и подбора материалов до производства опытных образцов и их полномасштабного тестирования на единственных в стране стендах, где проводятся испытания по международным стандартам. Сегодня ТМК представляет «Газпрому» трубы нового поколения, изготовленные с применением лазерной сварки, умные решения для повышения надежности магистральных газопроводов. Считаем, что встреча в НТЦ ТМК придаст значимый импульс дальнейшему развитию технологий в трубной промышленности и энергетике», – сказал первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов.

Сайт ТМК, 18 февраля



