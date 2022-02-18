КАДРЫ. Первым заместителем генерального директора АО «Армалит» назначен Евгений Коптяев (от проекта ОКР «Арматура-4» до пластика)

Общий трудовой стаж Евгения КОПТЯЕВА составляет 17 лет, 14 из которых – в акционерном обществе «Машиностроительный завод «Армалит». Евгений Васильевич Коптяев родился 15 апреля 1982 года. В 2005 году окончил СПб ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» по специальности «инженер-механик авиационных двигателей», в 2007 году также в Политехническом университете получил специальность «маркетолог». В 2019 году прошел курсы повышения квалификации управленческих кадров во Всероссийской академии внешней торговли и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Евгений Коптяев начал свой трудовой путь в отделе маркетинга на заводе им. В. Я. Климова ФГУП «РСК «МиГ». В 2008 году перспективный молодой специалист был принят в ОАО «Армалит-1» на должность начальника отдела маркетинга.

Отодвинув на второй план все, не относящееся напрямую к делу, и всецело посвятив себя решению производственных задач, Евгений Васильевич добросовестно трудился четыре года в качестве руководителя отдела маркетинга и добился заметных успехов. Закономерным итогом стало расширение его полномочий в связи с назначением в 2011 году на должность начальника отдела маркетинга и продаж, еще через год – заместителем коммерческого директора в управлении предприятия. В 2015 году он назначен коммерческим директором по судовому оборудованию, с 1 февраля 2022 года – первым заместителем генерального директора. За первые три года его руководства коммерческой службой годовой объем продаж АО «Армалит» увеличился с 2,5 млрд руб. до 4,6 млрд руб. (на 84%). Несмотря на усиление конкуренции в части новой судовой арматуры, сохранив за собой значительный объем поставок по обеспечению гособоронзаказа (ГОЗ) в подводном флоте, компании удалось существенно увеличить и рыночную долю по поставкам на надводные заказы на 4,5%, в том числе за счет внедрения новой арматуры КШ.

Также при непосредственном участии Евгения Коптяева успешно реализован проект по выводу на рынок новой разработки конструкторского бюро АО «Армалит» – кранов шаровых. Так, вскоре после старта проекта в 2018 году объем реализации данной продукции по ГОЗ составил 190 млн руб., благодаря чему в настоящее время предприятию принадлежит свыше 80% рынка данного типа изделий. Успешная работа по реализации нового продукта позволяет в достаточной степени загружать производство востребованными на рынке кранами шаровыми по сей день: данные изделия АО «Армалит» поставляются для комплектации многих заказов, построенных на отечественных верфях.

Кроме того, при участии Евгения Коптяева «Армалит» успешно завершил сложные опытно-конструкторские работы (шифр «Арматура-4») по освоению пластиковой арматуры и фитингов для нужд ВМФ. Разработал и успешно запустил в реализацию проект комплексных поставок, включающих в себя не только арматуру и ШТС, но и полный комплект оборудования, применяемого в составе систем, включая трубы, подвески и т. д. Благодаря этому предприятие в настоящее время может обеспечить поставку всего оборудования для 14 из 16 основных судовых систем.

Сайт завода, 12 февраля