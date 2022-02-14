РЕДУКТОРЫ. Новая линейка редукторов АУМА GQB предлагается во взрывозащищенном исполнении

Бюджетные неполнооборотные редукторы GQB отличаются простотой конструкции и более низкой стоимостью по сравнению со стандартными редукторами GS. Данные редукторы могут применяться в нефтегазовом секторе (маркировка взрывозащиты II2 G Ex h IIC T3 Gb), предназначены преимущественно для запорного режима работы в температурном диапазоне от –40° до +80°, имеют степень защиты оболочки IP67. В комбинации с электроприводом максимальный крутящий момент составляет от 17 500 Нм до 56 000 Нм в зависимости от типоразмера.

ООО Приводы АУМА, 7 февраля