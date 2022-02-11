НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Зачем нужно придумывать красивые имена прокату, трубам, тройникам?

Продуктовые бренды появляются, когда на рынке обостряется конкурентная борьба. Чем известнее торговая марка, тем выше шансы у компании-производителя продать свой товар по цене, намного превышающей среднерыночную. Каждый из нас ощутил это на собственном опыте: мы будем сознательно переплачивать, чтобы купить смартфон полюбившейся нам марки, пусть он вдвое или даже втрое дороже малоизвестного аналога. Еще до совершения покупки эмоционально мы уже на стороне бренда. Конечно, B2B-рынки устроены чуть по-другому, чем B2C. Здесь решение о приобретении продукции принимает не один человек, а несколько, причем опираясь не на эмоции, а на логику, на выводы после длительного анализа. Тем не менее за каждым решением на рынке B2B все равно стоит человек, в нашем случае – менеджер по закупкам нефтегазодобывающей, машиностроительной или энергетической компании. Важно объяснить этому человеку, в чем состоит преимущество нашего продукта, – говорит директор по бренду, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ОМК Мария Курносова.

«ОМК Команда», 10 февраля, Facebook