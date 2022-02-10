Назначен новый генеральный директор АО «Армалит» Михаил Смаковский

1 февраля 2022 года первым лицом машиностроительного завода «Армалит» стал Михаил СМАКОВСКИЙ, с 6 сентября 2021 года исполнявший обязанности генерального директора. Михаил Сергеевич Смаковский родился 23 июля 1984 года в Ленинграде. В 2009 году Михаил Смаковский начал работать в ОАО «Армалит-1». Через 3 года переведен с должности заместителя главного инженера по оперативной подготовке производства на должность главного инженера. В 2016 году назначен первым заместителем генерального директора – главным инженером АО «Армалит», а с февраля 2022 года – генеральным директором АО «Армалит».

Сайт АРМЛИТ, 8 февраля