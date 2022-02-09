Как лично посетить и пройти на арматурный завод в февраля 2022 года?

В целях предупреждения распространения COVID-19, а также на основании постановления Губернатора Волгоградской области от 20.01.2022 г. № 36 «О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории предприятия «Волгограднефтемаш» действуют ограничительные меры.

С целью снижения риска заболевания приём посетителей на территории завода осуществляется только по предварительной записи при предъявлении следующих документов:

- отрицательный результат ПЦР-теста (не более 48-ми часов со времени взятия мазка);

- о вакцинации или перенесенном заболевании;

- удостоверения личности.

Получить необходимую информацию по интересующим Вас вопросам, не требующим личного посещения предприятия, можно по телефону справочной службы: 8(8442) 40-72-09.

Сайт ВНМ, 4 февраля