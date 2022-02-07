СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. ТМК сообщает о реорганизации АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ» (армзавод МСА) с привлечением Газпромбанка в качестве агента по взаимодействию

ПАО «ТМК» сообщает о том, что в качестве единственного акционера ее дочерних организаций АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ» приняла решение о реорганизации данных акционерных обществ: выделении ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения» (ТМК ТР), а также выделении ООО «ЧТПЗ Бесшовные трубы» с одновременным присоединением к ООО «СмартМет» (СмартМет).

ТМК ТР и СмартМет будут владеть и управлять всей цепочкой поставок и продаж своей продукции, существующей сегодня в ТМК. Помимо производственных мощностей в новые компании будут переданы все компетенции, ноу-хау, система управления качеством, а также весь технический и управленческий персонал заводов и управляющей компании ТМК, относящийся к соответствующим сегментам бизнеса. Основной задачей ТМК ТР будет полная реализация синергий от объединения бизнесов по ТБД Группы ТМК и бывшей Группы ЧТПЗ. Все это позволит ТМК ТР стать лидером российского рынка в своем сегменте. В рамках реорганизации ПАО «ЧТПЗ» привлекло Банк ГПБ (АО) в качестве агента по взаимодействию с держателями облигаций ПАО «ЧТПЗ», LECAP в качестве юридического консультанта, а также LCPIS в качестве агента по взаимодействию с владельцами облигаций-физическими лицами.

Письмо ТМК, 4 февраля, в сокращении