Возможности отраслевых союзов в борьбе с фальсификатом исчерпаны – вывод участников рынка строительного и электротехнического оборудования

В 2021 году Национальное объединение производителей строительных материалов и конструкций провёл мониторинг 10 розничных точек федеральных торговых сетей и выяснил, что до 70 % наиболее популярной у населения и строительных организаций кабельной продукции является фальсификатом. По его словам, контрольные закупки показали, что продажа фальсификата носит системный и масштабный характер, госконтроль качества выпускаемой кабельной и электротехнической продукции фактически не осуществляется: Росстандарт лишился полномочий в этой области с 1 июля 2021 года, а Роспотребнадзор не располагает возможностями воздействия на недобросовестных производителей. 68 % кабельной продукции в СФО не соответствует требованиям безопасности ГОСТ - это просто мина замедленного действия, прямые риски пожаров. Эксперты EL-комитета полагают, что около 50% всей кабельной продукции, продаваемой в магазинах по всей России, не соответствуют ГОСТ.

Журнал КРЕПЕЖ..., 3 февраля