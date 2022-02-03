ООО «ПРИВОДЫ АУМА»: НАЧАЛАСЬ ПОСТАВКА НОВЕЙШИХ КОМПАКТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ PROFOX В МОЛДОВУ

На ЗАО ««Рыбницкий цементный комбинат»(Молдова) с 2018 года идет поставка приводов. В 2021 году поставили новые компактные электроприводы линейки Profox PF –Q150, в количестве 18 шт. Данные приводы установлены на заслонках ДУ 500 для регулирования количества воздуха и воздушных смесей и применяются для автоматизации системы аспирации смесительных силосов. Ранее эти заслонки использовались как ручные. Нужно было предложить недорогое, компактное, интеллектуальное решение для автоматизации системы. Рассмотрев несколько предложенных нами вариантов(из основной линейки), выбор был сделан в пользу Профокса, так как при своих небольших размерах и низкой стоимости, он уже имеет встроенный блок управления.

Facebook БИЗНЕС, 2 ФЕВРАЛЯ