Судостроение: что из трубопроводной арматуры предпочитает сейчас гражданский заказчик? Ответ АО «Армалит».

Растет спрос на дисковые затворы и краны шаровые, которые позволяют сократить издержки и снизить затраты на эксплуатацию и ремонт судна. У такой арматуры низкий коэффициент гидравлического сопротивления: у шарового крана он не превышает 0,5, у дискового затвора с проходом больше 100 мм — около 3 (при этом он уменьшается с увеличением диаметра прохода), в то время как у клапанов — от 5 и выше. Модульная конструкция дисковых затворов и кранов позволяет при необходимости проводить оперативный ремонт изделий силами экипажа — владелец при этом не несет убытки из-за внепланового простоя судна. А небольшие (в сравнении с другими типами арматуры) габариты оборудования позволяют уменьшить зоны обслуживания и разместить изделия более компактно, сэкономив площадь технических отсеков.

Следуя тенденции перехода судов на класс AUT1, мы ориентируемся на производство и поставку высокоинтеллектуальных мехатронных устройств трубопроводной арматуры для автоматизации процессов управления трубопроводными системами объектов морской техники, в том числе автономных и дистанционно управляемых судов. Мы предлагаем готовые системные решения, включающие судовую арматуру, оснащенную высокоинтеллектуальными электроприводами, блоки, шкафы управления и питания, алгоритмы управления и программное обеспечение. Наши системы позволяют обеспечить возможность диагностики рабочего и предотказного состояния, как приводов и шкафов, так и трубопроводной арматуры, что значительно повышает безопасность эксплуатации судов, сокращает стоимость и сроки обслуживания, повышает ресурс арматуры.

Facebook БИЗНЕС, 21 января