ШКОЛА ТПА. Особенности маркировки на шаровых кранах ТМ Маршал: надписи, знаки, обозначения.

На каждом шаровом кране в обязательном порядке указываются его технологические параметры, которые нужно учитывать при подборе арматуры. Так что же означают эти буквы, цифры и значки? Рассмотрим некоторые из них:

DN — номинальный диаметр — указывает типоразмер трубопроводной арматуры ТМ Маршал. Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода. В некоторых случаях типоразмер крана дублируется также и в дюймах.

PN — номинальное давление — наибольшее избыточное давление при температуре среды 20°С, при котором допустима длительная работа арматуры и деталей трубопровода.

Обозначение серии шаровых кранов ТМ Маршал - 11с67п - указывает на соответствующие технологические характеристики, в данном случае - «Кран шаровой из углеродистой стали»

ТУ У 04671406-003-1999 – технические условия - документ, в котором устанавливаются требования к конкретной продукции, а также прописываются процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.

Надпись Сталь 20 – указывает на материал корпуса крана ТМ Маршал.

Значок ISO на корпусе изделия обозначает, что на предприятии, выпустившем данную продукцию, действует система управления качеством, основанная на мировых стандартах ISO.

ЕАС. Наличие знака ЕАС говорит о том, что шаровые краны ТМ Маршал прошли все необходимые проверки и соответствуют требованиям технических регламентов, действующих в Таможенном союзе, то есть товар качественный и не несет опасности для потребителя.

Значок Газсерт подтверждает прохождение арматурой ТМ Маршал добровольной сертификации продукции, которая применяется в области использования и распределения газа, а также работ и услуг, где выполняется использование и распределение газа.

Также на каждом шаровом кране указывается изготовитель изделия (название организации и контакты), а также температурный режим использования.

Facebook БИЗНЕС, 24 января