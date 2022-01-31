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Расписание обучающих семинаров VALTEC на февраль 2022 года.

31 января, 2022 31

Обращаем внимание, что в связи с ограничениями на проведение публичных мероприятий, вводимых в ряде регионов страны из-за эпидемиологической ситуации, в расписание могут быть внесены изменения. На данный момент отменены семинары в Орле, Курске, Белгороде, Воронеже и Липецке.

 

01.02.2022-10:00-14:00

Автоматика систем отопления. Системы полимерных трубопроводов. Новинки 2022 года. Радиаторная арматура

Калуга, 2-й Тульский переулок, 1, отель «Калуга Плаза», конференц-зал «Мегаполис»

 

01.02.2022-14:00-18:00

Автоматика систем отопления. Системы полимерных трубопроводов. Трубопроводы из нержавеющей стали. Новинки VALTEC

Абакан, проспект Ленина, 59, гостиница "Абакан", конференц-зал

 

02.02.2022-10:00-15:00

Трубопроводы из нержавеющей стали. Ассортимент VALTEC для систем водяного теплого пола. Автоматизация систем отопления. Новинки VALTEC

Беларусь, Брест, бульвар Шевченко, 6, гостиница «Беларусь», конференц-зал

 

03.02.2022-10:00-15:00

Трубопроводы из нержавеющей стали. Ассортимент VALTEC для систем водяного теплого пола. Автоматизация систем отопления. Новинки VALTEC

Беларусь, Гродно, ул.Стефана Батория, 8, отель «Неман», конференц-зал

 

04.02.2022-10:00-14:00

Автоматика для тёплого пола. Полимерные трубопроводы. Новинки 2022 года. Ассортимент VALTEС для обвязки котельных

Псков, ул. Кузнецкая, 2, отель "Покровский", конференц-зал

 

04.02.2022 10:00-15:00

Трубопроводы их нержавеющей стали. Автоматизация систем отопления. Водяной теплый пол. Радиаторная арматура. Новинки VALTEC 2022 года

Санкт-Петербург, пр. Тореза, 36, гостиница «Спутник», конференц-зал

 

08.02.2022 10:00-15:00

Ассортимент VALTEC для обвязки котельных. Автоматизация системы отопления. Балансировочные клапаны VALTEC. Ошибки монтажа и решения

Ростов-на-Дону, Будёновский просп., 59, "Маринс Парк Отель Ростов", конференц-зал

09.02.2022 10:00-15:00

Ассортимент VALTEC для обвязки котельных. Автоматизация системы отопления. Балансировочные клапаны VALTEC. Ошибки монтажа и решения

Ставрополь, просп. Карла Маркса, 42, гостиница "Интурист", конференц-зал

 

09.02.2022 10:00-14:00

Радиаторная арматура. Сравнение и настройка насосно-смесительных узлов. Коллекторные системы. Новинки VALTEC 2022 года

Сайт VALTEC, 28 января


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