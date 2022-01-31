Расписание обучающих семинаров VALTEC на февраль 2022 года.

Обращаем внимание, что в связи с ограничениями на проведение публичных мероприятий, вводимых в ряде регионов страны из-за эпидемиологической ситуации, в расписание могут быть внесены изменения. На данный момент отменены семинары в Орле, Курске, Белгороде, Воронеже и Липецке.
01.02.2022-10:00-14:00
Автоматика систем отопления. Системы полимерных трубопроводов. Новинки 2022 года. Радиаторная арматура
Калуга, 2-й Тульский переулок, 1, отель «Калуга Плаза», конференц-зал «Мегаполис»
01.02.2022-14:00-18:00
Автоматика систем отопления. Системы полимерных трубопроводов. Трубопроводы из нержавеющей стали. Новинки VALTEC
Абакан, проспект Ленина, 59, гостиница "Абакан", конференц-зал
02.02.2022-10:00-15:00
Трубопроводы из нержавеющей стали. Ассортимент VALTEC для систем водяного теплого пола. Автоматизация систем отопления. Новинки VALTEC
Беларусь, Брест, бульвар Шевченко, 6, гостиница «Беларусь», конференц-зал
03.02.2022-10:00-15:00
Трубопроводы из нержавеющей стали. Ассортимент VALTEC для систем водяного теплого пола. Автоматизация систем отопления. Новинки VALTEC
Беларусь, Гродно, ул.Стефана Батория, 8, отель «Неман», конференц-зал
04.02.2022-10:00-14:00
Автоматика для тёплого пола. Полимерные трубопроводы. Новинки 2022 года. Ассортимент VALTEС для обвязки котельных
Псков, ул. Кузнецкая, 2, отель "Покровский", конференц-зал
04.02.2022 10:00-15:00
Трубопроводы их нержавеющей стали. Автоматизация систем отопления. Водяной теплый пол. Радиаторная арматура. Новинки VALTEC 2022 года
Санкт-Петербург, пр. Тореза, 36, гостиница «Спутник», конференц-зал
08.02.2022 10:00-15:00
Ассортимент VALTEC для обвязки котельных. Автоматизация системы отопления. Балансировочные клапаны VALTEC. Ошибки монтажа и решения
Ростов-на-Дону, Будёновский просп., 59, "Маринс Парк Отель Ростов", конференц-зал
09.02.2022 10:00-15:00
Ассортимент VALTEC для обвязки котельных. Автоматизация системы отопления. Балансировочные клапаны VALTEC. Ошибки монтажа и решения
Ставрополь, просп. Карла Маркса, 42, гостиница "Интурист", конференц-зал
09.02.2022 10:00-14:00
Радиаторная арматура. Сравнение и настройка насосно-смесительных узлов. Коллекторные системы. Новинки VALTEC 2022 года
Сайт VALTEC, 28 января