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Теперь вместе с 2022 года: судовая выставка OMR и газовая ПМГФ - в одно время и в одном месте

28 января, 2022 15

Совместное проведение судовой выставки OMR и Петербургского международного газового форума позволит стать ПМГФ еще более содержательным, продемонстрировать потенциал российской и мировой практик в освоении морских энергетических ресурсов OMR 2022 – выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа 4 - 7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА? Санкт-Петербург, КВЦ "Экспофорум, ПАВИЛЬОН Н OMR 2022 пройдет при поддержке Правительства РФ, Минэнерго России, Минпромторга России, Минстранса России, МИД России. Организатор: Выставочное объединение "РЕСТЭК".

Сайт OMR, 25 января


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