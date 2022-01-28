Теперь вместе с 2022 года: судовая выставка OMR и газовая ПМГФ - в одно время и в одном месте

Совместное проведение судовой выставки OMR и Петербургского международного газового форума позволит стать ПМГФ еще более содержательным, продемонстрировать потенциал российской и мировой практик в освоении морских энергетических ресурсов OMR 2022 – выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа 4 - 7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА? Санкт-Петербург, КВЦ "Экспофорум, ПАВИЛЬОН Н OMR 2022 пройдет при поддержке Правительства РФ, Минэнерго России, Минпромторга России, Минстранса России, МИД России. Организатор: Выставочное объединение "РЕСТЭК".
Сайт OMR, 25 января