В конце 2021в Кургане открылся индустриальный парк «Территория областного развития», созданный на базе бывших заводов КЗКТ и Икар (арматурный завод)

Индустриальный парк «Курган энергомаш» - готовится принимать резидентов. Сейчас на будущих производственных площадях в 7 тыс. 700 м² идут отделочные работы. Их планируют завершить к концу декабря. После чего здесь можно будет разместить новые предприятия. Планируется, что в ближайшее время здесь начнут работу 3 резидента, которые создадут 90 рабочих мест. Благодаря этому Курган получит несколько сотен новых рабочих мест. Всего в Курганской области планирую создать сеть из 9 индустриальных парков. В том числе 5 - в Кургане (два из них - Курганский индустриальный парк и индустриальный парк «Территория областного развития», созданные на базе бывших заводов КЗКТ и «Икар», уже работают), и по одному в Шадринске и на территориях опережающего социально-экономического развития «Варгаши» (первая очередь завершена), «Далматово», «Катайск».

Facebook, декабрь 2021