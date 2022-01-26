КАДРЫ. Началась реализация программ совместного обучения специалистов ПАО «Газпром» и ПАО «ОДК-УМПО» (Ростех), которая была подписана в 2021 году на Х Петербургском международном газовом форуме.

Ключевая задача проекта — повышение уровня профессиональных компетенций специалистов «Газпрома» на объектах, эксплуатирующих газотурбинные двигатели марки «АЛ» разработки и производства ОДК-УМПО в составе газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок. Участниками пилотного потока обучения стали 18 сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» — «Газпром трансгаз Уфа» и «Газпром трансгаз Томск».«Наше многолетнее сотрудничество с «Газпромом» выходит на еще один уровень взаимодействия — на этот раз по подготовке персонала. Программой предусмотрено повышение компетенций персонала компрессорных станций «Газпрома» в части конструкции, эксплуатации и технического обслуживания модернизированных наземных двигателей марки „АЛ". Планируется также включение специализированных дисциплин для студентов в учебные планы УГНТУ и Национального исследовательского Томского политехнического университета», — отметил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

https://newgaztech.ru/news/, 25 января