Первый в 2022 году обучающий очный семинар по трубопроводной арматуре FAR, Италия

В Москве прошел первый в этом году очный семинар от специалистов компании «Терморос». Мероприятие было посвящено трубопроводной арматуре бренда FAR. частники мероприятия узнали много нового и смогли пообщаться с посетившим Москву представителем завода FAR Клаудио Занелла. Вопросов всегда много – актуальный ассортимент, новинки и планы завода.

Продукция FAR (страна-производитель — Италия) занимает одну из лидирующих позиций на рынке. Компания специализируется на изготовлении и продаже инженерной сантехники. В работе используется сертифицированное сырье, произведенное в странах Евросоюза. Готовые изделия проходят многоступенчатые испытания в собственной лаборатории фирмы. Сегодня оборудование применяется на самых разных объектах: от квартир и коттеджей до систем водоподготовки.

Сайт ТЕРМОРОС, 21 января