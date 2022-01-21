Первая ежегодная международная конференция «Природный газ: газомоторное топливо» пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 февраля в отеле Коринтия

В числе участников конференции представители нефтегазовых компаний, профильных министерств, проектных компаний, производители и поставщики оборудования для АГНКС, КРИО-АЗС и газобаллонного оборудования, сервисные компании по переоборудованию транспорта, автопроизводители, производственные компании, имеющие собственный парк автотехники и научные организации.
ТЕМЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ:
· Обзор российского и мирового рынков газомоторного топлива
· Государственное регулирование рынка
· Расширение газозаправочной инфраструктуры
· Порядок перевода ТС на газ: нюансы и перспективы
· Требования безопасности при работе с техникой на газомоторном топливе
· Реальная практика эксплуатации «газовых» автомобилей
· Программы развития городского пассажирского транспорта на ГМТ: опыт регионов
· Обзор техники, работающей на ГМТ и перспективы развития
· Международный опыт развития рынка: проблемы и их пути решения
· Перспективы развития СПГ-инфраструктуры
· Будущее придорожного сервиса
· Использование водородного топлива на транспорте
В рамках конференции пройдут B2B и B2G встречи с транспортно-логистическими компаниями, представителями региональных властей, производственными компаниями, имеющими собственный парк автотехники и другими организациями.
https://newgaztech.ru/news, 19 января