Первая ежегодная международная конференция «Природный газ: газомоторное топливо» пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 февраля в отеле Коринтия

В числе участников конференции представители нефтегазовых компаний, профильных министерств, проектных компаний, производители и поставщики оборудования для АГНКС, КРИО-АЗС и газобаллонного оборудования, сервисные компании по переоборудованию транспорта, автопроизводители, производственные компании, имеющие собственный парк автотехники и научные организации.

ТЕМЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ:

· Обзор российского и мирового рынков газомоторного топлива

· Государственное регулирование рынка

· Расширение газозаправочной инфраструктуры

· Порядок перевода ТС на газ: нюансы и перспективы

· Требования безопасности при работе с техникой на газомоторном топливе

· Реальная практика эксплуатации «газовых» автомобилей

· Программы развития городского пассажирского транспорта на ГМТ: опыт регионов

· Обзор техники, работающей на ГМТ и перспективы развития

· Международный опыт развития рынка: проблемы и их пути решения

· Перспективы развития СПГ-инфраструктуры

· Будущее придорожного сервиса

· Использование водородного топлива на транспорте

В рамках конференции пройдут B2B и B2G встречи с транспортно-логистическими компаниями, представителями региональных властей, производственными компаниями, имеющими собственный парк автотехники и другими организациями.

https://newgaztech.ru/news, 19 января