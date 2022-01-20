В Ивановской области создаётся новое производство крепежа с помощью турецких специалистов

Администрация Шуйского муниципального района Ивановской области успешно реализует план по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы. План по количеству созданных рабочих мест за 2021 год выполнен, согласно этому документу в Шуйском районе до 2025 года планируется создать 182 рабочих места. В 2022 году у района есть шанс перевыполнить свой план по созданию рабочих мест. Уже начались подготовительные работы к открытию производства по выпуску оконной фурнитуры ООО «Елкен Ко» на территории Остаповского сельского поселения. В 2022 году на предприятии планируется создать 200 новых рабочих мест. ООО «Елкен Ко» (основной вид деятельности – производство крепёжных изделий) зарегистрировано в деревне Остапово в июле 2021 года.

Создают будущее предприятие турецкие граждане.

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 18 января