Пермская Компания СИЛУР сократила на 78% время изготовления уплотнительных прокладок на металлической основе из ТРГ для ТПА.

Пермское предприятие «Силур», чтобы снизить себестоимость продукции, стало участником нацпроекта «Производительность труда». Компания выпускает уплотнения из терморасширенного графита для трубопроводной арматуры, насосов, колонн и аппаратов, использующихся в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности. В качестве пилотного проекта промышленниками был выбран участок производства уплотнительных прокладок на металлическом основании. Чтобы понять, как оптимизировать производство, сотрудники предприятия провели диагностику пилотного участка под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). На основе производственного анализа они определили ключевые точки роста и возможные риски, а затем выработали и внедрили ряд изменений. Выяснилось, что одной из ключевых проблем стал долгий поиск продукции, оснований и плакировок. В результате было решено использовать адресное хранение – при таком способе размещения изделий каждому месту хранения присваивается свой номер и адрес. После внедрения изменений комплектация стала проходить на 80% быстрее, а время сбора заказа ускорилось в два раза. С помощью выравнивания работы плоттера и создания новой системы складского учета работники решили проблему перепроизводства. Если до проекта плакировки изготавливались раньше основания и копились, то теперь они обрабатываются уже после и хранятся на специальных тележках. Так удалось сократить запасы плакировок на 60%.

Как отмечает генеральный директор ООО «Силур» Олег Исаев, никаких дополнительных материальных вложений предприятие не понесло. «Мы просто организовали себя, сотрудников, упорядочили все процессы на производстве. Простые решения в совокупности дали хороший результат. Производство всех видов прокладок за год увеличилось на 35%. При этом не поменялась площадь цеха, не было увеличено число сотрудников – повышение показателей произошло после внесения изменений в технологические процессы и в организацию труда», – рассказал Олег Исаев. Руководитель проектов Регионального центра компетенций Елена Зверева подчеркнула, что предприятие успешно реализовало проект и продолжает совершенствоваться. «В ходе проекта удалось увеличить выработку на 73%, уменьшить запасы в потоке на 60% и сократить время производства уплотнительных прокладок на металлическом основании на 78%.

Сетевое издание Сайт губернатора и Правительства Пермского края, 18 января (в сокращении)