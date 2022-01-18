ОБУЧЕНИЕ 20 января в Москве пройдет открытый обучающий семинар VALTEC (испытания шаровых кранов).

Темы семинара:
1. Автоматизация систем отопления.
2. Системы полимерных трубопроводов.
3. Ассортимент VALTEC для систем водяного теплого пола.
4. Новинки VALTEC.
На семинаре будут продемонстрированы видео испытаний проведенные в нашей лаборатории:
1. Тест на разрыв различных типов трубопроводов на холодной воде.
2. Тест на разрыв различных типов трубопроводов на горячей воде.
3. Экспресс тест по определению сшитого полиэтилена.
4. Определение качественного состава латуни (прожиг).
5. Испытание шаровых кранов (латунных и полипропиленовых) на предельное давление.
Место и время проведения: Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, 32, строение, 10.00–14.00.
Слушателям будут выданы техническая литература и свидетельства о прохождении обучения. Участие в семинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Контакт: Тел.: +7 926 296-26-06. E-mail: ChurilinAP@v-tg.com