ТМК опубликовала Политику в области устойчивого развития ТМК.

Политика в области устойчивого развития служит руководством для компании и ее предприятий и призвана систематизировать подходы и практики, которые применяются в ТМК на протяжении многих лет. В документе определены шесть ключевых направлений работы: промышленная безопасность, охрана труда и здоровья, экологическая ответственность и снижение негативного климатического воздействия, экономическая эффективность, управление персоналом и развитие человеческого капитала, развитие и поддержка регионов присутствия, спонсорская деятельность и благотворительность, а также создание ответственной цепочки поставок.

Согласно Политике, ТМК придерживается следующих основных принципов в контексте устойчивого развития: соблюдение прав человека, внедрение лучших практик корпоративного управления, выстраивание эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечение информационной прозрачности, управление ESG-рисками, соблюдение российских и международных законодательных норм, этичное поведение, приверженность Целям устойчивого развития ООН. Документ также обозначает порядок подготовки отчетности в области устойчивого развития и принципы раскрытия нефинансовой информации.

«ТМК с самого начала своей деятельности придерживается принципов устойчивого развития. Мы активно ведем работу по всем векторам ESG-повестки – экологическому, социальному и управленческому. Сегодня мы систематизируем эту работу, ставим перед собой новые амбициозные цели, и утверждение Политики в области устойчивого развития является логичным шагом на этом пути. Приверженность ТМК высоким этическим нормам, нацеленность на охрану окружающей среды, забота о персонале и обществе в целом, а также стремление внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН теперь закреплены в публичном документе», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Сайт ТМК, 12 января