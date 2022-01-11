ЦЕНЫ- МЕТАЛЛ. ФАС раскрыла ценовой сговор на рынке металлопроката.

Антимонопольная служба признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС России провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов. По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» признаны нарушившими Закон о защите конкуренции. Организации вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласовано в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 руб.

Решение ФАС России и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: сайт ФАС, ЖУРНАЛ КРЕПЕЖ..., 30 декабря