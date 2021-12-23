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Максимальный интерес у главы города вызвала запорная арматура больших диаметров до DN1800. СПРОС 2022 - DN600-1800...

23 декабря, 2021 6

В середине декабря производственный комплекс АДЛ в городе Коломна, в посёлке Радужный, посетил глава городского округа Александр Гречищев. В ходе посещения производства директор филиала ООО «Торговый Дом АДЛ» Сергей Абашов продемонстрировал главе города оборудование для инженерных систем, выпускаемое кампанией. Наибольший интерес у главы города вызвала запорная арматура больших диаметров до 1800 Ду, которую производит завод. Александр Гречищев высоко оценил уровень работы предприятия.

Сайт ТД АДЛ, 21 декабря



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