ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД.

29.12.2021 г.: с 09:00 до 16:00 (сокращенный рабочий день)

30.12.2021 г.: с 09:00 до 15:00 (сокращенный рабочий день)

31.12.2021 г. - 09.01.2022 - выходные дни

Первый рабочий день в 2022 году — 10 января (10 и 11 января офис компании работает на прием заявок и выставление счетов). Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с проведением ежегодной инвентаризации товарных запасов на складе 10 и 11 января 2022 года прием доверенностей, оформление отгрузочных документов и отпуск продукции со склада производиться не будут! С 12 января 2022 года НПФ «РАСКО» будет работать в штатном режиме.

Сайт РАСКО, 15 декабря