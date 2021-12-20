ЛУНДА. С 16 декабря праздничная распродажа инженерной сантехники для профессиональной подготовки к Новому году

Компания ЛУНДА вместе с более чем 30 партнёрами устраивает настоящий праздник для профессионалов – 16 декабря мы запустим большую праздничную распродажу «Новогодние подарки». С 21 декабря количество акционных товаров станет еще больше, и если вы зарегистрированы в личном кабинете, то ваша скидка будет ещё больше, а наша программа лояльности позволит накопить бонусов на год вперед, ведь в период акции мы их увеличили до 10 раз на лучшие товары брендов Walraven, Viessmann, Uponor, BWT, Frankische, Gidruss, TA, Heimeier, K-Flex, Knipex, Milwaukee, ЭВАН и Energoflex. Хотим обратить внимание, что количество товара ограничено, заказ нужно будет оформить и оплатить именно в период проведения акции.

Руководитель отдела маркетинга Ольга Антонова, +7 495 123-00-00 доб. 137, olan@lunda.ru