ИТОГИ ГОДА. 30 лет ЛЗТА «Маршал» производит шаровые краны - в 2021 году поставлено более 500 000 единиц продукции

С каждым годом завод развивается, занимается все более лидирующие позиции, происходит рост объемов производства и территории. В 2021 году на ЛЗТА «Маршал» продолжилась модернизация производства и расширение ассортиментного ряда, были разработаны и введены в производство новые модели шаровых кранов, максимально подходящие для текущих требований арматурного рынка. Мы стабильно держим высокие объемы производства - в уходящем году было произведено более 500 000 единиц продукции для наших клиентов. Одним из приятных результатом 2021 года является увеличение количества новых партнеров на 15%. Это очень ценно и значимо для нас – расширение географии сотрудничества и налаживание новых взаимовыгодных партнерских отношений. Также, ЛЗТА «Маршал» систематически участвует в социальной жизни г. Луганска, проводя обучение, мастер-классы, награждения, встречи с ветеранами, субботники и многое другое. Это – наша социальная ответственность и наш вклад в жизнь и развитие города.

Facebook, 16 декабря