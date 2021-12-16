АРМАТУРА И ДОБЫЧА. PLEXUS и Арматурный завод «Гусар» совместно работают с 2014 года и двигаются по пути развития российской технологии герметизации устья скважины POS-GRIP.

POS-GRIP® является новой революционной технологией удержания веса обсадных колонн и герметизации устья скважины (газогерметичное уплотнение «металл-металл»). Уже сейчас эта технология способна снизить утечки углекислого газа и метана практически до нуля и помочь заказчикам достигнуть планируемого уровня снижения выбросов. Локализация технологии дает российским нефтегазовым компаниям доступ к революционной надежной, «зеленой» технологии герметизации устья скважин. Применение POS-GRIP позволяет сократить капитальные и эксплуатационные расходы при реализации морских проектов, а также достигнуть планируемого уровня снижения выбросов. При локализации технологии необходимо освоить не только производство «железа», но и обеспечить весь жизненный цикл технологии. Основной компонент здесь — это подготовка и повышение различных компетенций персонала компании: от технических продаж и инженерно-технического персонала до сервисного персонала. Это позволит полностью исключить санкционные риски и обеспечит технологическую безопасность при разведочном и эксплуатационном бурении на континентальном шельфе России. PLEXUS и ООО «Гусар» совместно работают в России с 2014 года и последовательно двигаются по пути развития российской технологии, отвечающей более высоким стандартам в области разведки и добычи нефти и газа в России/СНГ.

Сайт ООО Гусар, 15 декабря