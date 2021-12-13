РАСЧЕТЫ. В связи с выпуском обновлений программ Гидросистема, Изоляция и Предклапан, ООО «НТП Трубопровод» проводит специальную акцию «Технологическая оттепель»

В рамках акции части пользователей программ Гидросистема, Изоляция и Предклапан с не продленной поддержкой будет предоставлена возможность восстановить поддержку имеющихся у них лицензий на льготных условиях. Акция будет проходить в период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.

В рамках акции пользователи смогут восстановить поддержку за 60% либо 85% процентов от текущей стоимости имеющейся у них конфигурации лицензии программы, в зависимости от последней версии, на которую пользователь получил право в рамках последнего периода действия технической поддержки по соответствующей лицензии.

За 60% стоимости подлежит восстановлению поддержка для версий:

· Гидросистема – версия 4.0 и выше

· Изоляция – версия 2.45 и выше

· Предклапан – версия 3.5 и выше

За 85% стоимости подлежит восстановлению поддержка для версий:

· Гидросистема – версии от 3.50 до 3.88

· Изоляция – версии от 2.37 до 2.44

· Предклапан – версии от 3.0 до 3.4.

Сайт НТП Трубопровод, 8 декабря