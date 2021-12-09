В 2022 году начнет действовать стандарт на применении бугельных разъемных соединений в трубопроводной арматуре

Стандарт разработки АО «ИркутскНИИхиммаш», регламентирующий применение бугельных соединений в трубопроводной арматуре, начнет действовать с 1 января следующего года. В частности, речь идет о межгосударственном ГОСТ 34724-2021 «Арматура трубопроводная. Соединения бугельные разъемные. Расчет на прочность и герметичность». Он начнет работать в качестве национального стандарта Российской Федерации, согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).
Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 7 декабря