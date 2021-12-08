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САНТЕХАРМАТУРА. Челябинский завод «ЛД ПРАЙД» (Группа LD) начинает выпуск латунных шаровых кранов DN32.

08 декабря, 2021 12

Краны отличаются модернизированной конструкцией гайки. Характеристики:

- Корпус: латунь ЛС59-1

- Шпиндель: латунь ЛС59-1

- Шар: латунь ЛС59-1

- Уплотнение шпинделя: фторопласт – Ф4

- Уплотнение шара: фторопласт – Ф4

Группа LD — ведущий производитель трубопроводной арматуры в России. Опыт производства арматуры – более 17 лет. ООО ЧСГС имеет 3 производства:

- Производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов;

- Производство латунной арматуры LD Pride;

- Производство фланцев.

Соц. сети, 6 декабря


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