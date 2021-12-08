САНТЕХАРМАТУРА. Челябинский завод «ЛД ПРАЙД» (Группа LD) начинает выпуск латунных шаровых кранов DN32.

Краны отличаются модернизированной конструкцией гайки. Характеристики:
- Корпус: латунь ЛС59-1
- Шпиндель: латунь ЛС59-1
- Шар: латунь ЛС59-1
- Уплотнение шпинделя: фторопласт – Ф4
- Уплотнение шара: фторопласт – Ф4
Группа LD — ведущий производитель трубопроводной арматуры в России. Опыт производства арматуры – более 17 лет. ООО ЧСГС имеет 3 производства:
- Производство стальных шаровых кранов и дисковых затворов;
- Производство латунной арматуры LD Pride;
- Производство фланцев.
Соц. сети, 6 декабря