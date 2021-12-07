Курганская Арматурная Компания «КОРВЕТ»

АО «АК «Корвет» совместно с отделом благоустройства, транспорта и охраны окружающей среды Департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 №999 об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту «Размещению энергетических установок сжигания древесных отходов АГГУ-600 на территории АО «АК «Корвет» по адресу: 640027 Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120», материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: размещаемая Энергетическая установка сжигания древесных отходов АГГУ-600 является современным оборудованием, предназначенным для сжигания древесных отходов с грануляцией до 30 мм и кусковых отходов длиной до 0,7 м. Установка также предназначена для нагрева воды в системах теплоснабжения сушильных камер и для отопления производственных помещений. Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной технологии планируется на всей территории Российской Федерации, в том числе на территории города Кургана.

Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): АО «АК «Корвет», ИНН 4501006138, адрес: 640027, г. Курган, ул. Бурова- Петрова, 120, тел.: (3522) 476-754, e-mail: insa@korvet-jsc.ru. Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭкоЭкспертСервис», Адрес: 640007 г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 112, офис 222. тел.: (3522)61-55-00, e-mail: eco_45@mail.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 20.11.2021 до 20.01.2022 г. (2 календарных месяца)

Сайт АК КОРВЕТ, ноябрь 2021 г.